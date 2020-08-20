Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что встретился с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем, обсудили план помощи Варшавы Белоруссии.

Экс-кандидат в президенты Цепкало вместе с двумя сыновьями покинул территорию Белоруссии еще до выборов, прошедших 9 августа. Ранее, 15 августа, он сообщил Mpravda.com, что в Белоруссии на него заведено уголовное дело — предположительно, по статье о получении взятки в особо крупном размере — и он объявлен в розыск. В тот же день сведения о межгосударственном розыске политика появились в базе данных МВД России.

«Насыщенный первый день в Варшаве. Состоялся визит в министерство иностранных дел Польши. Глава польской дипломатии Яцек Чапутович отметил, что вид столицы Беларуси и многих других городов, где тысячи людей протестуют против фальсификации результатов выборов, показывает, что наш народ полон решимости и желает добиться мирных перемен»,- написал Цепкало в Telegram-канале.

Он отметил, что вместе с женой Вероникой «выразили благодарность Польше за поддержку гражданского общества» Белоруссии.

«В дополнение к существующей поддержке в этом отношении, новые рамки помощи будут изложены в «Плане солидарности с Беларусью», о котором недавно объявил премьер-министр Матеуш Моравецкий»,- заявил Цепкало.

Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. Оппозиция объявила о создании координационного совета по трансферу власти, который будет состоять из 70 человек. Лукашенко в ответ на это заявил, что у властей республики достаточно мер, чтобы остудить «некоторые горячие головы».

После выборов в стране проходят массовые протестные акции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.