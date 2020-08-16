Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало заявил Mpravda.com, что решение об отъезде его супруги Вероники из России на Украину было принято в связи с тем, что Минск открыл против него уголовное дело и объявил в межгосударственный розыск.

Ранее в штабе политика сообщили агентству, что семья Цепкало воссоединилась на Украине, куда к Валерию приехали из России супруга Вероника и дети. Сообщалось, что на следующей неделе они переберутся в Варшаву, где у Цепкало намечены встречи с «очень влиятельными» политиками из Вашингтона. Цепкало был объявлен в России в розыск после того, как в Белоруссии против него завели уголовное дело о взятке. Политик заявил, что дело сфабриковано.

«Да, конечно», — сказал Цепкало, отвечая на вопрос, связан ли поспешный отъезд его супруги и детей из России с заведенным на него уголовным делом.

Супруга политика с начала недели находилась в России — как заявлял сам Цепкало, он попросил ее уехать из Белоруссии, чтобы на нее не оказывали давление. Сам он все это время находился в Киеве.

Ранее МВД Белоруссии сообщил о доследственной проверке на предмет совершения противоправной деятельности со стороны Цепкало по заявлению белорусского гражданина турецкого происхождения.

В 2014-2015 между Цепкало и турецким бизнесменом Седатом Игдеджи шло судебное разбирательство из-за спора о качестве строительства компанией бизнесмена личного дома для политика, которое закончилось мировым соглашением. Позже бизнесмен заявил, что знает о нарушениях законодательства и взятках при строительстве объектов Парка высоких технологий, администрацию которого возглавлял тогда Цепкало. Штаб политика и он сам неоднократно опровергали информацию, распространяемую бизнесменом. В июле Цепкало назвал инсинуациями обвинения в свой адрес со стороны белорусско-турецкого бизнесмена, из-за которых была начата проверка МВД, заявил, что сам является пострадавшим от его действий, и обратился в прокуратуру. Бизнесмен подал в суд на Цепкало за распространение порочащих его честь и деловую репутацию сведений