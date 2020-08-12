Росстат впервые в 2020 году зафиксировал снижение цен на потребительские товары: с 4 по 10 августа дефляция составила 0,1%. Об этом пишет ТАСС.

При этом, с начала года цены увеличились на 2,9%. В годовом выражении (по расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый года) инфляция достигла уровня в 3,4%.

Среди продовольственных товаров цены больше всего выросли на сахар (на 1%). Стоимость снизилась у картофеля (на 4,6%), помидоры (на 3,9%), репчатый лук (на 3,8%), огурцы (на 3,3%).

Среди непродовольственных товаров подорожали зубная паста (на 0,3%), хозяйственное мыло (на 0,1%) и туалетная бумага (на 0,1%). Подешевели подгузники (на 0,3%), зубные щетки (на 0,1%) и стиральный порошок (на 0,1%).