Карантин, во время которого большинство торговых точек страны закрыли свои двери перед покупателями, вызвал рост стоимости ювелирных изделий. Пока украшения из благородных металлов распродаются по старым ценам, но уже в сентябре их стоимость может вырасти чуть ли не на треть, что станет неприятным сюрпризом для молодоженов, предпочитавших связать семейные узы в начале осени. Как отмечает в беседе с «» генеральный директор Гильдии ювелиров России Эдуард Уткин, уже скоро стоимость обручальных колец может вырасти на треть.

В России на интернет-распродаже розовое золотое кольцо 585 пробы можно сейчас купить за 7 тыс рублей. Мировая геополитическая и экономическая ситуация не вселяет уверенность в надежность инвестиций в благородные металлы. Так, стоит ли вкладывать сбережения в золото или может быть оставить последние средства на приобретение валюты?

С начала года золото в рублевом эквиваленте подорожало на 32%. Это факт от которого уже невозможно отмахнуться. Продажи за последние три месяца, когда магазины находились на карантине, показали, что сырье на ювелирные изделия стало дороже на треть, поэтому готовый товар, который поступит на прилавки в сентябре-октябре, также будет продаваться по повышенным ценам. Сейчас магазины распродают продукцию, закупленную до введения ограничительных санкций. Однако остатки не бесконечны. Поэтому в начале осени, когда на прилавки ювелирных магазинов поступят новые изделия, их стоимость может оказаться примерно на на треть дороже.

После отмены карантина спрос на ювелирные украшения повысился? То есть интерес рядовых покупателей к ювелирным изделиям усилится?

Это эффект отложенного спроса. Многие торговые точки после отмены повального карантина зафиксировали рост продаж на 15-20%, что не предполагалось со стороны экспертов ювелирной отрасли. Можно сказать, что у населения накопилась потребность к украшениям даже несмотря на тяжелое экономическое положение страны и финансовые затруднения рядовых потребителей. Сейчас магазины будут восполнять свой товарный запас за счет продаж ранее приобретенного товара или покупки изделий по уже повышенным ценам. Этого нельзя избежать. Магазины не ожидают увеличения спроса. Кроме того, необходимо учитывать себестоимость производства ювелирных украшений, которая растет как на дрожжах. Факторы, определяющие стоимость изготовления украшений из драгоценных металлов и камней, пока только повышают стоимость украшений. Ценовое движение вниз невозможно.

Многие продолжают считать, что осень в России является самой удачливым временем для бракосочетания. Может быть настало время приобрести свадебные «колечки», пока они не выросли в цене?

Чем раньше купите обручальные кольца, тем дешевле они вам обойдутся. Розничный рынок уже начал фиксировать цены. Тем, кто наметил бракосочетание на осень, стоит поторопиться с покупкой золотых украшений, являющихся знаком верности друг другу. Уже осенью символ вступления в законный брак может вырасти в цене на тридцать процентов. В результате, жениться окажется дороже, нежели сохранять дистанционные отношения. Правда, отказывать к подарках драгоценностей друг другу не стоит — это на всю жизнь.