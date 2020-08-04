Цены на нефть немного ускорили темпы роста на фоне сообщений о взрыве в порту Бейрута и последующих заявлений Израиля о непричастности к этому событию, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.30 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,68% — до 44,45 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 1,68% — до 41,71 доллара за баррель. В 18.10 мск, до взрыва, нефть марки Brent стоила 44,23 доллара, а WTI — 41,36 доллара за баррель.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. По данным корреспондента Mpravda.com, сначала был слышен небольшой хлопок, через пять минут появился черный и белый дым, а затем произошел мощный взрыв, в небо поднялся столб красного дыма. В домах в радиусе нескольких километров от эпицентра взрывной волной выбило стекла. СМИ сообщают о по меньшей мере 10 погибших, сотни человек получили ранения.

Информагентство Ливана заявляло, что эпицентром мощного взрыва в порту Бейрута стал склад пиротехники, однако позже глава службы общей безопасности Ливана генерал Аббас Ибрагим опроверг версию о пиротехнике, заявив, что сдетонировали другие взрывчатые вещества, которые хранились долгое время. Израиль не причастен к инциденту, проинформировал телеканал кнессета со ссылкой на государственный источник.

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