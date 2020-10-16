Федеральная антимонопольная служба согласовало первым двум фармпроизводителям предельную отпускную цену на лекарство от коронавирусной инфекции. Стоимость препарата снизится как минимум вдвое.

ФАС России согласовала первым двум фармпроизводителям предельную отпускную цену на лекарственный препарат для лечения COVID-19 с международным непатентованным наименованием (МНН) фавипиравир, — отмечается в пресс-релизе ведомства.

Как сообщают антимонопольщики, ценник на упаковку из 50 таблеток в субъектах РФ не будет превышать 5 500 рублей. При проведении экономического анализа за основу были взяты цены в странах, где фавипиравир находится в обращении.

В настоящее время одобрение Минздрава для лечения от коронавирусной инфекции получили три отечественных препарата. Это «Авифавир» (производство РФПИ и «ХимРара»), «Коронавир» («Р-Фарм»), и «Арепливир» («Промомед»). Все лекарства имеют временную регистрацию до 1 января 2021 года. Действующее вещество в них одинаковое — фавипиравир, такое же, как в их японском одноименном «прародителе».

Ранее сообщалось, что «Арепливир» будет стоить в аптеках от 12 320 рублей, писал NEWS.ru