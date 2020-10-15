Препараты из группы жизненно важных будут расти в цене на величину инфляции, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету».

Данный процесс собирается запустить Федеральная антимонопольная служба. Как отметил заместитель главы ведомства Тимофей Нижегородцев, повышение стоимости коснётся небольшого количества лекарственных препаратов, чьи цены были зарегистрированы в 2010 году и с тех пор ни разу не индексировались.

По словам чиновника, цены на остальные препараты из перечня ЖНВЛП не повысятся. Кроме этого, он также упомянул, что ФАС совместно с Минздравом собирается провести масштабную ревизию цен на ЖНВЛП в том числе и тех, чьё производство по тем или иным причинам пока нерентабельно.

Предполагается, что индексация цен на жизненно важные лекарства, то есть их постоянных рост в зависимости от величины инфляции, обеспечит их доступность для пациентов и не допустит исчезновения дефицитных препаратов с российского рынка.

Ранее экс-глава российского правительства Дмитрий Медведев предложил раздавать россиянам бесплатно лекарства, выписанные им по рецепту врача.