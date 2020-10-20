До 1 июля 2021 года предлагается продлить возможность банкам производить реструктуризацию задолженности граждан, у которых существенно снизился доход.

В связи с осложнением ситуации из-за вспышки коронавируса необходимо продлить меры поддержки для граждан и послабления для финансовых организаций как минимум до 1 июля 2021 года. С таким предложением обратилась к Центробанку Национальная финансовая ассоциация (НФА).

Авторы инициативы предлагают регулятору оставить пенсионерам возможность не переходить на карту «Мир» до июля следующего года, а гражданам и МСП дистанционно открывать банковские счета и использовать просроченные документы и карты.

«Финансовым организациям потребуется время, чтобы восстановиться и войти в прежний режим работы. При необходимости регулятор сможет снять послабления раньше, если это позволит эпидемиологическая ситуация», — пояснил «Известиям» президент НФА Василий Заблоцкий.

Также до 1 июля следующего года предлагается продлить возможность банкам производить реструктуризацию задолженности граждан, у которых существенно снизился доход или они переболели коронавирусом. Кроме этого продлить и послабления для кредитных организаций, которые будут формировать резервы под эти кредиты.

Эксперты НФА считают, что на фоне пандемии коронавируса предлагаемые меры поддержки обоснованы. При этом они подчеркивают, что излишние послабления могут сыграть на руку мошенникам, поэтому сильно увлекаться ими не стоит.

Напомним, что весной 2020 года ЦБ ввел для финансовых организаций временные регуляторные послабления на фоне распространения коронавирусной инфекции.