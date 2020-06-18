На заседании 19 июня совет директоров Центробанка, вероятно, снизит ключевую ставку сразу на 1%, что нетипично для регулятора. Прежде Банк России опускал ставку планомерно маленькими шагами — на 0,25% или на 0,5%. Новая ключевая ставка в 4,5% позволит банкам выгодно кредитоваться у ЦБ. А то финансовые организации только и успевают жаловаться, что антикризисные меры сильно бьют по их доходам. Что до людей, то им резкое снижение ключевой ставки выйдет боком.

Последний раз Центробанк снижал ключевую ставку на 1% в 2015-м. До уровня в 4,5% она опускалась в 2013-м. В начале июня Эльвира Набиуллина, говоря о «пространстве для снижения ключевой ставки», дала сигнал о намерениях ЦБ пойти на «радикальный» для себя шаг на следующем заседании по ключевой ставке. Пространство для снижения, по ее словам, дают два фактора: замедление роста цен идет быстрее, чем ожидал регулятор, а «деревянный» укрепляется на фоне растущих нефтяных цен.

В мае годовой уровень инфляции составил 3,1% — прямо как в почти здоровой экономике. Вот только сегодня налицо не оздоровление, а болезнь спроса. Инфляция падает, потому что экономика парализована из-за пандемии: у людей и организаций банально нет денег на покупки.

На начало периода ограничений ключевая ставка была 6%. Под такой процент у ЦБ кредитовались банки. Чем ниже ставка, тем меньше процентов банкам придется отдавать регулятору сверх основного долга. Когда ключевая ставка опускается, снижается доходность депозитов, потому что деньги вкладчиков становятся менее необходимыми банку. Снижается и кредитная ставка, потому что по более привлекательным условиям банки могут заманить больше заемщиков. Но так происходит в «мирное» время. Да и от алчности банков многое зависит: ключевая ставка не обязывает их вслед за ней менять кредитные и депозитные проценты. Сейчас же время «военное», коронакризисное, и банки готовы грызться за каждую копейку.

Показательный пример: недавно Ассоциация банков России (АБР) поставила ультиматум правительству, которое в качестве антикризисной меры ограничило комиссии за эквайринг — плату магазина банку за каждую безналичную оплату. АБР пригрозила сделать звонки в колл-центр, использование мобильного приложения и обслуживание банковских карт платными, если ограничения не снимут. Набиуллину «дожало» банковское лобби, считают эксперты. «Думаю, в свете новых национальных планов правительства и президента по ускорению экономики Центробанку могли намекнуть, что сейчас самое время активно снижать ставку для поддержки реального сектора», — считает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Проблемы экономики будут решаться за счет граждан, доверяющих свои деньги банкам, заметил руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев. «Депозитные ставки опустятся до уровня инфляции или даже ниже. Инфляция будет «сжигать» всю прибыль вкладов. Это первый минус снижения ключевой ставки для россиян. Однако снизив первым делом депозитные ставки, банки не будут спешить со снижением кредитных. Это неприятность номер два. «Если кредитные ставки и будут снижать, то только после анализа всех рисков. Кроме потери дохода банка на процентах, риск — в ускорении инфляции», — полагает Иван Капустянский.

Кроме того, компенсировать потерю доходов банки будут через более агрессивную кампанию по выдаче кредитных продуктов с наибольшей процентной ставкой — кредитных карт, предупреждает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. «Проценты по кредиткам уже сейчас доходят до 30% годовых. Также стоит ждать более жесткой политики в востребовании старых кредитов: банки захотят вернуть свои деньги с процентами», — подчеркнул наш собеседник.

Последний «сюрприз» в том, что резкое снижение ключевой ставки может ослабить рубль. Правда, не сильно, потому что рынок был готов к этому благодаря намекам Набиуллиной. «Рубль в ближайшее время останется в коридоре 68–72 за доллар, а дальше на него будут влиять ситуация с развитием пандемии и цены на нефть», — заключил Кричевский.