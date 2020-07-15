Банк России считает, что до конца текущего года в стране возможен рост цен на непродовольственные товары и услуги. Одной из причин регулятор считает ослабление пандемии коронавируса, что приведет к эффекту отложенного спроса.

Также на инфляцию повлияет и ослабление рубля, произошедшее в I квартале года.

При этом в Центробанке считают, что рост цен будет временным и позволит сохранить низкие цены на другие группы товаров.

Связанные с падением спроса в экономике дезинфляционные факторы продолжают превалировать, отмечает ЦБ.