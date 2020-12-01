Несмотря на продолжение восстановительных процессов в конце осени, 2020 год российская экономика завершит в депрессивном состоянии. Об этом предупредили в Банке России, сообщает «Коммерсант».

Большинство экономических агентов потратили октябрь на подготовку к предполагаемой второй волне ограничений экономической активности, а в ноябре к весенней стратегии ограничения потребления вернулось и население. В ноябре-декабре «депрессивная» волна может оказаться выше «восстановительной», предупреждает Банк России в своем ноябрьском отчете «Картина экономики».

В ЦБ считают, что возврат к массовой «удаленке» будет снижать потребительский спрос в декабре. Эксперты пока не готовы оценить перспективы предновогоднего пика потребления — все говорит о том, что спрос не будет радовать экономику, даже если новых ограничений не будет вообще.

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