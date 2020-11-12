Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург подтвердил, что вакцина от коронавируса, созданная фармацевтической компанией Pfizer, будет испытывать проблемы с распространением в России.

Гинцбург отметил, что вакцина Pfizer не может храниться при температуре выше минус 75–80 градусов Цельсия. Именно этот фактор способен создать проблемы с распространением препарата в России и других странах мира, сообщает ТАСС со ссылкой на слова Гинцбурга в эфире «России 24».

Даже в условиях Европы её логистика будет представлять очень непростую проблему по сравнению с вакциной «Спутник V», которая хранится при минус 18 градусах, — отметил учёный.

Как сообщал NEWS.ru, ранее американское деловое агентство Bloomberg уже обращало внимание на экстремальные условия хранения вакцины Pfizer и отмечало, что это создаст проблемы для её распространения.

Первые результаты вакцины Pfizer и BioNTech впечатляют, но ученые сохраняют осторожность

Для перевозки и хранения препарата нужно создать сложную систему, писало агентство. Она должна включать склады с возможностью глубокой заморозки, транспорт с холодильниками, а также пункты вакцинации, оборудованные особым образом.