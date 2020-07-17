Технология создания вакцины от коронавируса центра Гамалеи запатентована, уникальна и превосходит западные аналоги, однако при необходимости РФ готова поделиться наработками с зарубежными коллегами, заявил Mpravda.com директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

В четверг Национальный центр кибербезопасности Великобритании сообщил, что работает с США и Канадой над выявлением хакерских атак, затрагивающих фармацевтические компании и ученых, в нескольких странах. По мнению центра, связанные с РФ хакеры пытались похитить в трех странах данные о разработке вакцины от COVID-19. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отверг эти обвинения, заявив, что Россия не имеет к этой ситуации никакого отношения.

«Никто из ученых… этих стран не обвиняет, потому что они понимают, что это глупость полная и чисто политическая акция», — сказал Гинцбург.

По его словам, технология, по которой создана вакцина центра Гамалеи, разрабатывалась последние 25 лет. «Та технология, которая нами сейчас предложена, она запатентована, уникальна и по своим параметрам, я готов это утверждать, превосходит возможности тех аналогичных продуктов, которые сейчас делаются на западе», — уверен Гинцбург.

Он рассказал, что вакцина центра двухкомпонентна, что позволяет создавать длительный иммунитет. «И скорее всего, если какое-нибудь заимствование пойдет сейчас, то заимствование нашей схемы иммунизации. И мы с удовольствием с коллегами поделимся, если они захотят, теми секретами, которые у нас есть, для того чтобы защитить население земного шара от этой неприятности, связанной с ковидной пандемией «, — добавил Гинцбург.