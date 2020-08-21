Аналитик «БКС Экспресс» Игорь Галактионов посоветовал инвесторам, которые в последнее время сосредоточились на золоте, обратить внимание на другой резко дорожающий металл — серебро.

Галактионов отметил, что с января 2020-го котировки серебра подскочили на 55 процентов, а золото подорожало примерно на 31 процент. Сейчас унция серебра стоит 27 долларов, это рекордное значение за последние семь лет.

Эксперт объяснил, что причина скачка цен и на золото, и на серебро едина — у мировых центробанков увеличивается баланс и инвесторы опасаются обесценивания валют. Дорожают металлы и благодаря обвалу доллара (индекс американской валюты оказался на самом маленьком уровне за два года).

По словам Галактионова, чтобы выиграть от роста цен на серебро, необходимо покупать фьючерсы на металл. Сделать это можно на Московской бирже. Другой вариант — торгуемые на бирже фонды (ETF), которые включают несколько металлов или акции компаний, занимающихся добычей. В качестве примера аналитик привел iShares MSCI Global Silver Miners ETF.

Как писал «Рамблер», цена золота этим летом установила исторический рекорд, взлетев выше двух тысяч долларов за унцию (около 30 граммов).

На прошлой неделе золото подешевело до 1863 долларов (минимальное значения с июля), но позже вернулось к росту.

Эксперты предупреждали, что за резким скачком цен может последовать столь же резкий спад. Произойдет это, когда мировая экономика продемонстрирует стабильное восстановление.