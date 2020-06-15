На фоне майских праздников увеличилось число снимаемых россиянами банковских вкладов. Об этом сообщили в Центробанке РФ.

Согласно статистике регулятора, за май количество средств на депозитах физлиц сократилось на 31,5 миллиардов рублей. В качестве причины сокращения депозитов ЦБ назвал длительные майские праздники.

«Больше траты из-за праздников, а доходы ниже из-за меньшего количества рабочих дней, особенно у людей на сдельной оплате», — пояснили в пресс-службе организации.

По данным ЦБ, с начала марта на фоне самоизоляции вкладчики обналичили рекордную сумму сбережений – 1,43 трлн рублей. При этом объем «живых» денег, оказавшихся на руках населения, с начала года вырос на 362 млрд рублей. Эксперты предупреждают, что «заначки» большинства россиян таковы, что легко растают за два-три месяца.