Банк России 12 октября выпускает в обращение памятные монеты из недрагоценных металлов «Работник транспортной сферы» серии «Человек труда» и «Памятная монета, посвященная самоотверженному труду медицинских работников». Об этом говорится в пресс-релизе ЦБ.

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На оборотной стороне монеты «Работник транспортной сферы» серии «Человек труда» изображен работник транспортной сферы на фоне различных видов транспорта, на рукаве его форменной рубашки — средняя эмблема Министерства транспорта Российской Федерации, вверху по окружности имеется надпись: «Человек труда». Тираж монеты — 1 млн штук. Номинал — 10 руб.

ЦБ РФ также выпускает монету серии «Памятная монета, посвященная самоотверженному труду медицинских работников». На оборотной стороне монеты изображены два медицинских работника — женщина и мужчина — в защитных костюмах с реанимационными чемоданами на фоне здания медицинского учреждения и кареты скорой помощи. Монета будет выпущена тиражом в 5 млн штук, а ее номинал составит 25 руб.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, напомнили в Банке России.