Центральный банк (ЦБ) России снизит ключевую ставку до нового исторического минимума через два дня. Таково, как сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК, мнение аналитиков российских и зарубежных банков.

19 июня, как сообщал «Рамблер», Центробанк снизил ключевую ставку на 1% до 4,5% годовых — исторического минимума. Там объяснили это тем, что дезинфляционные факторы действуют сильнее, чем ожидалось, и это угрожает значимым отклонением инфляции вниз от целевого показателя в 4% в 2021 году.

Также в ЦБ объяснили, что возникновение этого риска связано с большей, чем предполагалось, длительностью ограничительных мер, введенных в России и мире из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

24 июля состоится очередное заседание совета директоров Центрального банка. Согласно консенсус-прогнозу 27 экономистов, опрошенных Bloomberg, в ходе него ключевая ставка будет снижена до 4%. По мнению аналитиков Bank of America, Центробанк снизит ставку на 0,5% до конца года по причине низкой инфляции и сильного падения валового внутреннего продукта (ВВП).

В «Ренессанс Капитале» считают, что ЦБ снизит ставку до 4% через два дня и завершит цикл снижения, но может снизить ставку до 3,5%, если начнется новая волна распространения коронавирусной инфекции.