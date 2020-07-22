Центробанк снизит ключевую ставку в третий раз с начала кризиса. Такой версии событий придерживаются аналитики российских и иностранных банков.

«Ставка опустится еще на 0,5 п. п., до 4%», — сказано в статье Bloomberg. Bank of America пишет, что отсутствие экономической активности и июльское заявления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной достаточно для ожидания снижения на 0,5 п. п.

Эксперты также указывают на низкую инфляцию. По оценкам специалистов, рост цен составит 3,5% в 2021 году, в 2020 году же ожидается сильное падение ВВП.

«Тем не менее, мы видим риск завершения периода смягчения на 4%, так как Банк России может начать концентрироваться на инфляционных рисках по мере восстановления экономики», — такое мнение выразили в Bank of America

Главный экономист Совкомбанка Кирилл считает, что сейчас ЦБ будет выбирать между снижением 0,25 и 0,5 процентного пункта.

В июне 2020 года впервые за пять лет ключевая ставка была снижена на 1 процентный пункт. Теперь она составляет 4,5% годовых. Снижение ставки еще на 0,5 п.п. обеспечит России новый исторический минимум.

Ранее эксперт заявил, что деноминация может подорвать доверие россиян к рублю и проводится, как правило, в тех государствах, где процветает нищета и рецессия.