Банк России представил консультационный доклад по созданию и внедрению цифровой национальной валюты. В частности, регулятор проанализировал возможные варианты реализаций цифрового рубля, его преимущества и сферы применения. Соответствующий документ опубликован на сайте регулятора.

«Банк России нацелен на то, чтобы система денежного обращения соответствовала меняющимся потребностям граждан и бизнеса, способствовала внедрению инноваций как на финансовом рынке, так и в экономике в целом. Поэтому Банк России проводит оценку возможностей и перспектив выпуска цифровой формы российской национальной валюты — цифрового рубля», — говорится в докладе.

Согласно документу, цифровой рубль станет дополнительной формой денег, обращаясь наряду с наличными и безналичными рублями. Цифровой рубль по аналогии с наличными деньгами будет иметь уникальный цифровой код и выпускаться Банком России. При этом использовать цифровую валюту можно будет даже при отсутствии интернета, однако для реализации такой возможности необходима разработка специальной инфраструктуры.

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Также выпуск цифровой валюты открывает дальнейшие возможности для развития дистанционных платежей и расчетов. Таким образом, цифровой рубль в случае его внедрения объединит в себе свойства и преимущества наличных и безналичных денег, резюмируют в ЦБ. При этом цифровая валюта будет доступна всем субъектам экономики и будет храниться на индивидуальных электронных кошельках, открытых непосредственно в платежной системе ЦБ РФ.

Тем не менее в документе отмечается, что решение о выпуске цифрового рубля пока не принято, а его внедрение все еще требует дальнейшей проработки. «Решение о выпуске цифрового рубля еще не принято, еще рано говорить о тех или иных сроках его внедрения. Но, на наш взгляд, уже сейчас необходима активная и глубокая проработка данного вопроса — как с экономической, так и технологической точки зрения», — указано в докладе.

Так, регулятор совместно с обществом, экспертами и участниками финансового рынка планирует провести широкое обсуждение всех аспектов выпуска цифровой валюты, а представленный консультационный доклад является первым шагом в этой работе.

О планах разработать в России собственную виртуальную валюту еще в 2017 году заявляла зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в рамках Петербургского международного экономического форума. Речь шла о виртуальном аналоге рубля, который может существовать в электронном виде, а не только на бумажных носителях. В ЦБ отмечали, что это один из элементов увеличения безналичного оборота в стране.