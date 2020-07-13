На фоне пандемии коронавируса значительно увеличилось количество рекламы от мошенников, в которой делается упор на желании граждан разбогатеть без указания какой-либо конкретики. Об этом рассказал глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

В прежних схемах в рекламе почти во всех случаях оговаривались какие-нибудь услуги или продукты, получив которые якобы можно хорошо заработать, уточнил Лях в интервью РИА Новости.

Теперь же аферисты просто играют на желании человека разбогатеть, а как именно — оставляют «за кадром». Огромную роль в этом сыграло то, что для многих людей за время самоизоляции интернет стал главным источником информации, в том числе рекламной, указал эксперт.

Например, злоумышленники начали использовать безадресную финансовую рекламу. Она адресована широкой аудитории и содержит простые призывы, наподобие «Заработай с нами». При этом определенных сведений о виде заработка или инвестиций в ней не указывается.

Лях отметил, что за время эпидемии коронавирусной инфекции объем подобной мошеннической рекламы вырос настолько, что превысил количество традиционной рекламы финансовых продуктов, включая услуги нелегальных участников рынка.