Банк России ожидаемо снизил ключевую ставку на 25 базисных пункта – до 4,25% годовых. Ранее, на своем июньском заседании регулятор пошел на самое резкое за пять лет смягчение монетарной политики, обрушив ставку сразу на 100 базисных пунктов – до 4,5% годовых и сузив до минимума пространство для дальнейшего маневра. На сей раз ЦБ не стал форсировать события, хотя коронакризис продолжает подтачивать экономику и опустошать кошельки граждан: в июне индекс промышленного производства упал на 9,4% в годовом выражении после минус 9,6% в мае, а реальные располагаемые доходы населения сократились во II квартале на 8%. «» выяснил у экспертов, чем вызвано решение ЦБ, и как оно отразится на ставках по банковским депозитам и кредитам.

Александр Купцикевич, финансовый аналитик FxPro:

«Столь умеренное снижение ставки связано исключительно с соображениями осторожности: Банк России часто делает выбор в пользу этого сценария. Есть несколько факторов, которые заставляют ЦБ растянуть процесс смягчения денежно-кредитной политики на более долгосрочный период. Среди них – тревожная динамика курса рубля, чьи позиции слабеют по отношению к доллару и евро. Кроме того, бумаги с длинными сроками погашения (ОФЗ) теряют в цене, и это явный признак оттока инвесторов. Свою роль играют и опасения относительно новой волны санкций. Что касается того, как решение ЦБ скажется на процентных ставках по банковским депозитам, то напомню: доходность рублевых вкладов и так уже не дотягивает до уровня инфляции. И даже если банки не станут снижать ставки, все больше людей будут искать альтернативные способы приумножения капитала, будь то инвестиции в фондовый рынок или недвижимость, либо — наличные в валюте».

Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Арикапитал»:

«Центробанк осознает: не стоит торопиться и расходовать сразу все патроны. Опустив ставку на 25 базисных пункта, регулятор сохранил возможность для продолжения смягчения монетарной политики в будущем. К тому же надо сначала разобраться с эффектом на экономику от ранее предпринятых им аналогичных шагов. Нынешнее решение ЦБ формально продиктовано и показателями инфляции, а она в России низкая. Еще одна причина – смягчение наблюдаемой рецессии. Как правило, в случае уменьшения ключевой ставки ЦБ под уклон идут и ставки по кредитам и депозитам. Но зависимость эта нелинейная: снижению ставок по кредитам мешает рост просрочки, а дальнейшее падение ставок по депозитам может спровоцировать отток вкладов из банков и перевод их в наличку или в акции. Этот процесс фактически уже происходит».

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»:

«Глава ЦБ Эльвира Набиуллина 13 июля заявила, что у регулятора есть возможности для снижения ключевой ставки. Нефть и рубль стабильны. Единственное, что угрожает российской валюте, это новые санкции, которые трудно поддаются прогнозированию. С инфляцией проблем нет, что объясняется слабым внутренним спросом. Главное для монетарных властей сейчас — смягчить рецессию, что ЦБ и пытается делать. Очевидно, что ставки по депозитам и кредитам продолжат медленно снижаться, а тенденция закрытия депозитных счетов и перетока средств вкладчиков на рынок акций в 2020 году будет только усиливаться. Ранее Банк России заявлял, что таргет по ключевой ставке — 6-7%, однако сейчас настали другие времена. Рублевые пары до конца лета останутся примерно на текущих уровнях, доллар будет торговаться на уровне отметки в 71 рубль, а евро — 82 рубля».