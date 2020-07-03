Центробанк решил напомнить россиянам о блокировке вкладов граждан и изъятии средств населения во время Великой Отечественной войны, чем вызвал легкую панику среди комментаторов. Регулятору даже пришлось удалить пост из своего аккаунта в Facebook.

Вызвавшая оживленную дискуссию историческая справка ЦБ появилась в аккаунте регулятора 30 июня. В сообщении говорилось о том, как в годы войны государство мобилизовало средства населения для пополнения бюджета и ограничения эмиссии.

Уже в первые дни войны было ограничено снятие наличных со вкладов, кроме того, был введен военный налог, налог на бездетных и одиноких. Отпуска были отменены, а компенсация за них перечислялась на вклады и также была заморожена.

ЦБ также напомнил, что в годы ВОВ население обеспечило порядка трети всех доходов государства, оплатив две трети расходов военного бюджета.

В обсуждениях под постом появилось множество негативных комментариев. Люди начали упрекать Банк России в том, что он излишне нагнетает обстановку в наше и так неспокойное время, что может обернуться новым оттоком вкладов населения. «Нам к чему готовиться?», «Это – намек на российское недалёкое будущее?» – задавались вопросами пользователи соцсети.

Один из подписчиков язвительно предложил еще больше углубиться в историю и рассказать про коллективизацию и облигации госзайма, «которые государство втюхивало гражданам», а также про денежные реформы и дефолт с девальвациями.

Администратор аккаунта ЦБ сначала пытался объяснить, что никакого скрытого смысла в сообщении не было: регулятор давно рассказывает истории, посвященные юбилею победы в ВОВ. «Простите, что переборщили с градусом», – написал он. Позднее публикацию удалили, чтобы «избежать дальнейших домыслов».