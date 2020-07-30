Бывшая участница Виктория Цатурян довольно часто показывает моменты своей личной жизни. В этот раз девушка обнародовала в своём микроблоге письмо, которое написала Руслану на прощание. После того, как Мацьолек прочитал его, они практически сразу воссоединились. Девушка не стала пересказывать содержание того письма, а выложила его в оригинале у себя в соцсетях. В этом письме она указывала, что не надеется на воссоединение, что её состояние похоже на чувство, когда человек тяжело болен и приходит осознание, что его скоро не станет.



До этого Виктория уже выкладывала личное сообщение. Это был диалог с мамой Руслана. С его помощью Вика хотела показать, что мама Мацьолека была полностью на её стороне и поддерживала свою сноху после измен сына.



Стоит напомнить, что Руслан и Виктория около месяца назад объявили о своём воссоединении. Они официально были женаты, потом развелись и сейчас планируют снова подавать заявление в ЗАГС. Сейчас будущие супруги очень счастливы, готовятся к свадьбе и выбирают обручальные кольца.