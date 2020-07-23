Совсем недавно Руслан Мацьолек во второй раз сделал предложение руки и сердца Виктории Цатурян, на которое она ответила согласием. Все близкие и друзья отреагировали на это максимально положительно. Виктория рассказала, что родители с обеих сторон, друзья и подруги искренне порадовались за будущих молодожёнов. Чтобы не терять драгоценное время, бывшие участники Дома-2 поехали в Краснодарский ЗАГС.



К сожалению, принимать документы на регистрацию брака у них отказались. Оказывается, бывшие супруги не поставили штамп о разводе с ноября прошлого года. Кроме этого, в ЗАГС для подачи заявления на бракосочетание нужно было записаться заранее, минимум за неделю.



Влюбленные, конечно, были очень расстроены. Теперь им нужно приехать в ЗАГС 29-го июля, поставить штамп о разводе, и только тогда у них смогут принять заявление на повторную регистрацию брака. Саму свадьбу пара хочет сыграть тоже как можно раньше, в августе или начале сентября.