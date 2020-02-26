Cadillac обнародовал первые фото ATS Cadillac в следующем году готов представить новый седан.

Рестайлинговый ATS в свободной продаже появится уже в 2020 году.

А пока продолжается работа над его производством, автопроизводитель решил подогреть интерес к своей новинке и раскрыть секреты внешнего вида ATS.

В сети накануне появились первые фото машины. Обновления коснулись в первую очередь внешнего вида.

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Так, несколько видоизменили решетку радиатора, обновили переднюю часть.

Автовладельцам станут доступны новые варианты цвета кузова. В салоне заметных изменений не будет, разве что появятся дополнительные варианты внутренней отделки.

Однако, при этом шикарный автомобиль будет оснащен усовершенствованными системами безопасности и комфорта.

Уже в базовой комплектации будет использоваться модерная технология Siri.

Она позволяет отправлять текстовые сообщения с мобильного, которые владелец «надиктует» ей, и «читать» полученные смс. Об изменениях в технических характеристиках и оснащенности автомобиля информации нет.

Автомобиль будет выпускаться в трех различных комплектациях.

Различные двигатели (объемом от двух до трех с половиной литра) позволят «выжимать» от 202 до 321 лошадиных сил.

Пока что стоимость рестайлингового «Кадиллака» неизвестна. Конечно, автомобиль однозначно будет недешевым.