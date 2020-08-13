Только недавно известная телеведущая Ольга Бузова отпраздновала годовщину знакомства со своим молодым человеком Давидом, показала поклонникам шикарные украшения от Картье, а теперь она похвалилась новым успехом. Ольга украсила обложку Cosmopolitan, на которой представлена в романтичном красивом образе.



Бузова рассказала, что рада уже не в первый раз украшать обложку любимого журнала, к тому же ей очень нравится тема, которой она могла поделиться с читателями. Сентябрьское издание будет посвящено хейтерам и так называемому кибербуллингу – претензиям, оскорблениям недоброжелателей и антифанатов на знаменитых личностей.



В данном выпуске Ольга подробно расскажет, как сама справляется с нападками в интернете. Она выработала уже устойчивый иммунитет к оскорблениям, старается не замечать их и не придавать значения ни насмешкам, ни презрению окружающих. Бузова поделится с читателями своими приёмами, которые призваны помочь неуверенным людям.