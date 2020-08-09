Российская певица и телеведущая Ольга Бузова показала подписчикам, как отдыхает в Сочи. Ранее стало известно, что она улетела на курорт отмечать годовщину романтических отношений с видеоблогером Давидом Манукяном (Dava M).

Звезда опубликовала в Instagram много снимков. На одном из них, к примеру, Бузова попросила аудиторию, которую она назвала «девочки мои», оценить ее новый купальник.

Другой кадр певица сделала в бане, сфотографировавшись рядом с собакой. В комментарии она напомнила о дне памяти святого Пантелеймона, рассказала подписчикам историю праздника и призвала делать больше добрых дел, жить с чистым сердцем, беречь здоровье и заниматься спортом.

Бузова также продемонстрировала «необычайно женственный костюмчик», сделав снимок на фоне дров и густых деревьев. В комментарии к публикации Манукян напомнил возлюбленной, что она «самая красивая девочка».

Не забыла певица и о другой соцсети: в TikTok Бузова зажигательно станцевала в бикини под песню группы «Время и Стекло».

Она также разместила снимок в еще одном купальнике, призвав подписчиков смотреть больше в сторис — там Бузова сняла в своем «фирменном» фильтре, как кормит собаку, ужинает, катается на яхте и проводит время с Манукяном.

© Аккаунт Ольги Бузовой в InstagramСкриншот поста Ольги Бузовой в Instagram