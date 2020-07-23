Ольга Бузова рассказала на своей странице в соцсетях, что поддерживает легализацию однополых браков. Ведущая возмущена, что в стране существует множество нерешённых проблем, депутаты не стремятся их решать, а вместо этого обсуждают на совещаниях мороженое с изображением радуги (как символ ЛГБТ-сообщества).



Бузова рассказала, что ей глубоко импонируют геи, лесбиянки и трансгендеры, и у них должны быть те же самые права, что и у неё. Ольга указала, что представители ЛГБТ существовали во все времена и пора бы к ним относиться нормально. К тому же, со слов певицы, гомосексуалистами были многие выдающиеся личности – Пётр Чайковский, Рудольф Нуриев, Оскар Уайльд, Фредди Меркьюри и многие другие.



Кстати, совсем недавно Ольга призывала своих подписчиков принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию, где один и пунктов гласит, что брак – союз мужчины и женщины. На данный момент Бузова удалила этот пост, но в целом вся ситуация попахивает лицемерием.