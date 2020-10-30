На днях многие начали подозревать расставание яркой пары Ольги Бузовой и Давида Манукяна. Оказалось, что между влюбленными действительно были разногласия, которые они сумели преодолеть. Оля с Давой сходили на свидание, которое лишний раз показало, что в паре влюбленных всё хорошо.



Отношения между блогером и телезвездой продолжаются уже более года. Конечно, в паре существуют конфликты и недомолвки, но они их успешно решают. На днях молодой человек решил порадовать любимую и сделал ей романтическое свидание в одном из заведений Москвы.



Телеведущая «Дома-2» разместила в своём микроблоге несколько фото и видео с совместного времяпрепровождения. На кадрах видно, как девушка светится от счастья, страстно обнимается и целуется с возлюбленным. Дней за десять до этого в сети появились слухи о том, что Давид сделал Ольге предложение руки и сердца. На это намекнул его пост, где он сказал, что 17 октября – особенный для него день, но почему, он рассказывать отказался. Бузова неоднозначно отреагировала на его заявление, намекнув, что к данной дате не имеет никакого отношения.