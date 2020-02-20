Уголовное дело возбуждено в отношении бывшей сотрудницы аппарата правительства России Анастасии Алексеевой по подозрению в получении взятки. Об этом 20 февраля сообщили сотрудники Следственного комитета (СКР) на заседании Басманного суда Москвы, где рассматривается вопрос об избрании Алексеевой меры пресечения.

«В ходе предварительного следствия установлено, что Алексеева, занимая должность помощника заместителя председателя правительства РФ, в период 2015 по 2016 год получила взятку за действия в пользу взяткодателя», — цитирует следователя ТАСС.

По версии следствия, взятка была в виде поездок в Таиланд на новогодние праздники в 2016 году и в Доминиканскую Республику на майские праздники. Каждая из них стоила по 2 млн рублей.

На тот момент Алексеева была помощницей Аркадия Дворковича, который занимал должность вице-премьера.

11 декабря 2019 года следователи возбудили уголовное дело о получении взятки в отношении двух бывших сотрудников городской администрации в Челябинске. По данным следствия, в период исполнения должностных обязанностей подозреваемые получили взятку от представителя коммерческой организации за помощь при заключении и исполнении муниципальных контрактов.