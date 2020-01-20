Скончавшийся 19 января от лейкоза бывший участник команды КВН «Город Пятигорск» Тимур Гайдуков за год до смерти записал ролик, в котором рассказал, как относится к своему заболеванию. Видео было опубликовано на YouTube-канале «Ведущий Сергей Берлизов» 31 декабря 2018 года.

По словам мужчины, когда он узнал о диагнозе, то в первую очередь подумал, что сможет справиться с недугом, «что все будет хорошо, мы победим, по-любому».

Самым тяжелым периодом Гайдуков назвал первый месяц болезни, «когда ты сдаешь очень много анализов, когда каждый день у тебя проходят процедуры».

Также он поблагодарил своих близких за поддержку и выразил надежду на лучшее.

О том, что Гайдуков серьезно болен, стало известно осенью 2018 года. Тогда на своей странице в Instagram он сообщил о поставленном ему диагнозе «острый лимфобластозный лейкоз». Все это время он боролся с болезнью, а друзья собирали ему деньги. Неделю назад он сообщил, что нашелся человек, который сразу перечислил ему сумму в 1 634 000 рублей и закрыл вопрос по приобретению препарата.

Тимур Гайдуков ушел из жизни 19 января 2020 года в возрасте 36 лет.

Во время учебы в Пятигорском государственном университете он начал играть в КВН, став участником команды «Город Пятигорск». В 2010 году команда стала чемпионом Первой лиги КВН, а в 2011-м дебютировала в Высшей лиге, которую выиграла два года спустя.