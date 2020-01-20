Следователи действительно привлекают экстрасенсов к работе, и иногда они даже могут направить ход дела в верную сторону, заявил газете ВЗГЛЯД бывший следователь по особо важным делам Следственного комитета при МВД Павел Зайцев.

Российские следователи обратились за помощью к экстрасенсам

Ранее руководитель управления криминалистики красноярского главка СК Артем Кротов рассказал, что местные следователи прибегают к помощи экстрасенсов, если не могут раскрыть преступление традиционными методами. Он отметил, что для достижения положительного результата «все способы хороши».

«Дело в том, что информация, полученная от экстрасенса, доказательственного значения никакого не имеет. Другое дело, что в том направлении, которое указал экстрасенс, можно поработать и проверить версию. В результате проработки этой версии можно получить те или иные доказательства — как подтверждающие, так и опровергающие ее», — говорит Зайцев.

Бывший следователь отмечает, что сам никогда не сотрудничал с экстрасенсами, но не раз слышал о такой практике. Несмотря на то, что такая нетрадиционная помощь может ничего и не дать, Зайцев относится к ней положительно.

В ноябре прошлого года бывший сотрудник СК по Омской области Иван Козлов также положительно высказывался о том, что правоохранительным органам в расследовании помогают экстрасенсы. Также он рассказал, что следователи все чаще обращаются к нетрадиционным методам сыска.

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