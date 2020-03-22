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Бывший президент «Реала» Лоренсо Санс скончался от коронавируса

03:08 22/03/2020

Коронавирус забирает жизни людей независимо от их статуса и популярности. Новой жертвой COVID-19 стал бывший президент «Реала» Лоренсо Санс, сообщает «Газета.Ru». На 77 году жизни скончался бывший глава футбольного клуба «Реал» и прежний владелец «Малаги» Лоренсо Санс. 17 марта он попал в больницу с сильной лихорадкой и нехваткой кислорода, а 19 марта появилась новость о том, что состояние его здоровья внезапно ухудшилось. «Мой отец только что скончался. Он один из самых добрых, смелых и трудолюбивых людей, которых я когда-либо видел. Семья и «Реал» были его страстью. Моя мама и мои братья наслаждались всеми совместными моментами с ним», – написал в Twitter один из пяти его сыновей. Как мировой футбол Изменил РоссиюСанс был президентом «Реала» с 1995 по 2000 год, за это время футбольный клуб взял золото Примеры в 1997 году и дважды становился победителем в Лиге чемпионов. После него главой клуба стал Флорентино Перес. Ранее телеканал «МИР 24» сообщал о смерти 21-летнего футбольного тренера. Коронавирус забрал жизнь наставника любительского футбольного клуба «Атлетико Портада Альта» Франсиско Гарсия, который входил в зону риска из-за онкологии.



