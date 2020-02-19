Бывший сотрудник полиции Денис Коновалов, арестованный по обвинению в фальсификации улик по делу журналиста Ивана Голунова, признался, что подбросил ему наркотики. Он пояснил, что выполнял указания своего начальника Игоря Ляховца. Об этом «Известиям» 19 февраля сообщил адвокат Ляховца Алексей Коврижкин.

«На прошлой неделе в ходе очной ставки моего подзащитного Ляховца и его бывшего подчиненного Коновалова полицейский заявил, что это Ляховец дал ему указания подкинуть Голунову наркотики. Коновалов также полностью признал свою вину», — отметил адвокат.

Ляховец, который ранее возглавлял отдел по контролю за оборотом наркотиков УВД ЗАО Москвы, слова Коновалова опровергает.

Коврижкин полагает, что свидетельство Коновалова против Ляховца вызвано давлением со стороны следствия.

По данным следствия, фигуранты уголовного дела — пять сотрудников полиции — сфальсифицировали улики, которые стали доказательством хранения и сбыта Голуновым наркотиков. Все пятеро были арестованы 30 января. Они работали в отделе по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы ГУ МВД России.

Голунова задержали в Москве в июне 2019 года по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Он отрицал вину.

В декабре 2019 года на ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил о возбуждении Следственным комитетом уголовных дел в отношении указанных сотрудников полиции после задержания Голунова. По словам президента, фигурантов отстранили от работы из соответствующих служб МВД и уволили из органов.