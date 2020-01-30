Бывший начальник отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец — обвиняемый по делу о незаконном задержании журналиста Ивана Голунова — заявил в суде, что у правоохранителей были доказательства вины репортера в незаконном обороте наркотиков.

«Все знают, что ситуация просто политическая, после задержания она перешла в политическую плоскость, то, что отпустили Голунова, это не его заслуга, было достаточно доказательств», — сказал он.

Ранее в этот же день Басманный суд Москвы заключил под стражу двух из пяти фигурантов — Романа Феофанова и Дениса Коновалова. Оба будут находиться под стражей до 29 марта.

30 января член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович сообщила, что посетила в СИЗО полицейских, обвиняемых по делу Голунова. По ее словам, общественники пообщались с троими из пятерых задержанных (кроме Акбара Сергалиева и Дениса Коновалова). Игорь Ляховец и Максим Уметбаев пожаловались на давление следствия. Еще один экс-полицейский, Роман Феофанов, заявил, что не сталкивался с этим.

В этот же день фигурантам дела предъявили обвинения в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и хранении наркотиков.

О задержании пятерых экс-правоохранителей стало известно 29 января. Это бывшие сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы ГУ МВД России Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, а также бывший начальник этого отделения Игорь Ляховец.

Следствие считает, что фигуранты сфальсифицировали улики, которые стали доказательством хранения и сбыта Голуновым наркотических веществ. Сами задержанные не признают вину.

19 декабря 2019 года президент России Владимир Путин сообщил в ходе большой ежегодной пресс-конференции, что Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении пятерых бывших полицейских после незаконного задержания Голунова. Глава государства отметил, что от работы отстранены пять человек из соответствующих служб МВД, все они уволены из органов и стали фигурантами уголовных дел.

Голунов был задержан в Москве в июне. Его обвинили в покушении на сбыт запрещенных веществ. Журналист полностью отрицал вину.