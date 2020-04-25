Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего мэра Пятигорска Льва Травнева. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 25 апреля.

По предварительной информации, он подозревается в экономических махинациях, которые связаны с его работой в качестве градоначальника в 2016–2017 годах.

Травнев руководил Пятигорском с 2010 по 2017 год. 16 апреля 2020 года он снова вернулся на данный пост после отставки Андрея Скрипника. В качестве врио главы города он пробыл всего пять дней.

Местные СМИ сообщили, что 22 апреля Травнев попросил губернатора Ставрополья Владимира Владимирова освободить его от должности по состоянию здоровья.

«К счастью, речь не о коронавирусе. Но надо пройти обследования, уйти на больничный на несколько недель. Я это решение поддержал», — цитирует «Интерфакс» Владимирова.

В конце прошлого года бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева задержали сотрудники ФСБ. Позже он частично признал вину во взяточничестве. На данный момент экс-градоначальник находится под домашним арестом, пишет сайт ЕАН.