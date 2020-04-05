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Бывший депутат Госдумы Сергей Поддубный сравнил с мародерством просьбы россиян и бизнеса о финансовой помощи от государства. Об этом он написал в своем Instagram, пишет «Медиазона». Сейчас пост экс-парламентария в соцсети удален.

В публикации говорилось, что для всех наступило очень сложное время, переоценка ценностей.

«Появилось очень много постов с требованиями выдать деньги, освободить от налогов и платежей! Очень похоже на мародерство! Вам так не кажется?» — говорилось в публикации Поддубного.

В 2011 году Сергей Поддубный был избран депутатом Госдумы шестого созыва от Кемеровской области.

В субботу, 4 апреля, министр экономического развития России Максим Решетников призвал российский бизнес искать способы продолжить работу в условиях эпидемии коронавируса, а не прерывать ее и закрываться. Он отметил, что важно найти компромисс между соблюдением санитарных требований и продолжением рабочего процесса.

В начале апреля эксперты подсчитали возможные потери бизнеса в случае полного соблюдения президентского указа о нерабочей неделе. По мнению специалистов, в общей сложности предприниматели лишатся почти триллиона рублей. Больше всего пострадают предприятия оптовой торговли непродовольственными товарами, непродуктовый ритейл, а также профессиональная, научная и техническая сферы.

С 28 марта по 5 апреля в России была введена нерабочая неделя из-за распространения коронавируса. Затем президент Владимир Путин продлил нерабочие дни до начала мая.

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