Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сообщила о завершении тестовых испытаний системы, которая поможет найти работу осуждённым. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ФСИН.

В 2020 году планируется полномасштабно запустить сервис на портале «Работа в России» во всех учреждениях территориальных органов ФСИН. В настоящее время разработан шаблон информационной карточки на портале и проведены тестовые испытания, — привёл сообщение ФСИН «Интерфакс».

Отмечается, что размещать резюме в базу и отправлять отклики на вакансии будут сотрудники группы социальной защиты.

Представитель ведомства Кристина Паньшина отметила, что каждый год 130 тысяч осуждённых получают среднее профессиональное образование, им доступны около 167 профессий.

Ранее NEWS.ru писал о том, что конфликтолог и писатель Михаил Орский предложил отправлять заключённых, желающих выйти по УДО, в горячие точки. Он отметил, что склонные к агрессии люди найдут себе применение на службе.

Видео дня. Блогер осыпал подписчиков тысячными купюрами