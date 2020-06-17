Советский Союз не вел никаких переговоров о передаче Карелии Финляндии, заявил «Газете.ру» Андрей Федоров, занимавший в 1990–1991 годах пост заместителя министра иностранных дел.

"Я это могу точно сказать по двум причинам. Первая — мой отец курировал Финляндию в ЦК КПСС в международной политике. Вторая — мой опыт личного общения с Горбачевым. На официальном уровне никаких обсуждений этой темы не было: ни при Горбачеве, ни при Ельцине", — сказал он.

При этом Хельсинки проявляли к этой территории «определенный интерес», добавил бывший дипломат. Однако, по его словам, подобные темы поднимались только в частных беседах.

«Финскую сторону волновал финансовый вопрос. Все понимали, что, если Москва согласится, потребуется много денег», — заключил он.

Ранее бывший эксперт МИД Финляндии Юкка Сеппинен заявил, что Москва якобы была готова обсуждать передачу Карелии, однако президент Мауно Койвисто не воспользовался этой возможностью. Руководитель пресс-службы «Горбачев-фонда» Павел Палажченко назвал эти утверждения ложью.