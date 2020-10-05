Бывший тренер сборной России по биатлону немец Вольфганг Пихлер пришел в себя после сердечного приступа. 28 сентября 65-летнему тренеру стало плохо во время велотренировки в родном для него Рупольдинге, он упал на дорогу и ушиб голову. После этого врачи поместили Пихлера в искусственную кому. При этом отмечалось, что тренер не получил черепно-мозговых травм.

«Учитывая, что у него был сердечный приступ, с ним все в порядке, — рассказал газете Sportbladet брат специалиста Клаус Пихлер. — В четверг удалось удалить трубку, с помощью которой ему делали искусственное дыхание. С тех пор Вольфганг медленно, но верно возвращался. Он может дышать и говорить, врачи очень довольны его прогрессом и говорят, что все нормально, исходя из обстоятельств, но он очень устал и ему нужно много отдыхать».

«Мы очень надеемся, что Вольфганг вернется к нормальной жизни. То, как он спрашивал об Открытом чемпионате Франции по теннису, указывает на его возвращение. Очень хорошо сейчас, что он всю жизнь занимается спортом и имеет такое хорошее телосложение. Врачи считают, что это поможет ему вернуться к нормальной жизни», — заключил брат тренера.

Glädjebeskedet: Pichler har vaknat https://t.co/FB7btn2K9a — Sportbladet (@sportbladet) October 5, 2020

Пихлер с 1995 по 2011 год возглавлял сборную Швеции по биатлону, в 2011-2014 годах он работал со сборной России, после чего вновь вернулся в шведскую команду. Под его руководством шведские спортсмены не раз становились призерами и победителями чемпионатов мира и Олимпийских игр.

По итогам сезона-2018/19 Пихлер завершил тренерскую карьеру, в настоящий момент он работает в Олимпийском комитете Швеции, напоминает ТАСС.