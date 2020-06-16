Схиигумен Сергий (Романов) отстранил от управления настоятельницу Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области и пригласил казаков охранять территорию. Об этом во вторник, 16 июня, сообщил екатеринбургский информационный портал 66.ru.

«Матушка Варвара, будучи послушницей, с первых дней созидала этот монастырь вместе с отцом Сергием и сестрами. На днях законная игуменья была фактически отстранена от управления монастырем отцом Сергием, являющимся духовником обители», — сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Таким образом, Сергий вернулся к служению, несмотря на запреты правящего архиерея. Таинства, проводимые Сергием, епархия объявила недействительными и незаконными. При этом в монастырь продолжают приходить верующие, большинство насельниц также остаются там.

Соратники Сергия опасаются его замены на лояльного митрополиту священника и провокаций. По словам журналиста и соратника схиигумена Всеволода Могучева, монастырь строился на деньги жертвователей и епархия в этом не помогала.

27 апреля епархиальные власти запретили Сергия в служении, из-за того что он записал видео, на котором призывал граждан не соблюдать карантинный режим, ситуацию с коронавирусом назвал псевдопандемией, а самоизоляцию — беззаконием.