Следователи задержали директора центра спортивной подготовки сборных команд России (ФГБУ «ЦСП») Александра Кравцова по уголовному делу (статья 160 УК РФ «Присвоение или растрата в особо крупном размере»). Максимальный срок по данной статье — десять лет лишения свободы.

«Кравцов задержан в рамках дела о растрате», — сказал ТАСС источник в правоохранительных органах, добавив, что дело расследуется Следственным комитетом РФ.

Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева уточнила, сейчас Кравцов содержится в ИВС на Петровке. В ближайшее время в отношении него будет избрана мера пресечения. Кравцова подозревают в том, что он устроил несколько человек на разные должности, обеспечивающие работу в российской сборной, которые получали зарплату, фактически не работая. Сумма ущерба превысила 14 млн рублей.

«У Кравцова есть доказательства, что эти люди на самом деле работали, а дело он связывает с увольнением одного сотрудника, который, обидевшись, написал заявление», — привела Меркачева позицию Кравцова.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр спортивной подготовки сборных команд России» занимается обеспечением сборных России по видам спорта инвентарем, оборудованием, медициной, отправляет команды на сборы и соревнования.

Кравцов возглавляет ЦСП с 2009 года. Он был главой российской спортивной делегации на Олимпийских играх 2014 года в Сочи и президентом Союза биатлонистов России с 2014 по 2018 год.