Бывший премьер-министр Франции Эдуар Филипп в воскресенье вступил в должность мэра портового города Гавр, сообщает газета Parisien.

Ранее в пятницу президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку Филиппа с поста главы французского кабмина, после того как он по итогам второго тура муниципальных выборов получил пост мэра города Гавр. Эту должность Филипп уже занимал с 2010 до мая 2017 года, даты его назначения на пост премьера страны. На место Филиппа пришел Жан Кастекс.

Сообщается, что спустя два дня после своей отставки с должности премьера Филипп вновь надел ленту цветов государственного флага — главный атрибут мэра во Франции — после того, как в воскресенье его переизбрали на муниципальном совете. Отмечается, что его переизбрание на совете не стало сюрпризом, так как ранее он одержал уверенную победу на муниципальных выборах.

По данным газеты, многие жители города пришли посмотреть на переизбрание бывшего премьера, однако из-за соблюдения санитарных мер не все смогли попасть в зал, где проходило заседание совета. В связи с этим холле мэрии был установлен большой экран, где жители смогли следить за мероприятием.