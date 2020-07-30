Супруга погибшего украинского рэпера Энди Картрайта связывалась со своим бывшим возлюбленным после смерти музыканта. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как рассказал телеканалу мужчина, они не общались с женой музыканта несколько лет.

«Писала два-три дня назад», — заявил он.

По его словам, это была «обычная светская беседа ни о чем».

Собеседник телеканала отметил, что знаком с супругой рэпера довольно давно и знает ее как веселого человека. Мужчина добавил, что во время их отношений не замечал у возлюбленной никаких странностей. У нее также не было проблем с алкоголем или наркотиками, подчеркнул он.

«Абсолютная нормальная, веселая девчонка. С какими-то девчачьими тараканами»,— заключил он.

Ранее сотрудники правоохранительных органов обнаружили в квартире в Санкт-Петербурге пять пакетов с останками музыканта. Супруга Энди Картрайта заявила, что он умер четыре дня назад после употребления запрещенных веществ. По словам женщины, она сама расчленила тело, чтобы скрыть причину смерти. Однако первичная экспертиза не нашла в крови музыканта наркотиков.

Возбуждено уголовное дело об убийстве.