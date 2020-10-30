Валентин Курносов обижен на Алёну Рапунцель за то, что та отрицает связь с ним. Музыкант HYDY утверждает, что с девушкой его раньше связывали очень тесные близкие отношения, а Алёна продолжает говорить всем ,что слова парня – плод его фантазий.



В социальных сетях одна из подписчиц спросила у Рапунцель-младшей, не хочет ли она возобновить отношения с Валентином. На это Алёна ответила, что её никогда ничего не связывало с музыкантом. Также девушка добавила, что стоит припугнуть этих ребят, как они отказываются от своих слов. Удивительно, что на эту фразу сам музыкант отреагировал молниеносно, хотя Алёна его заблокировала в инстаграме.



Валентин написал, что девушка всех обманывает, и он с радостью может доказать это публично. Парень утверждает, что у него сохранилось видео совместных с Алёной сексуальных утех. Музыкант пригрозил девушке, что при дальнейшей лжи из её уст он будет вынужден проехать по всем возможным компаниям и опубликовать их горячие записи.