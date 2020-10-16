Музыкант HYDY рассказал, что после расставания с Алёной Рапунцель не может построить отношения с другими девушками. По словам Валентина, даже его бывшая супруга отказывается просто пообщаться и попить чай с ним.



Стоит напомнить, что короткий роман между Алёной и Валентином начался, когда они записывали совместную песню. Рапунцель-младшая собиралась выпустить трек, записанный вместе с музыкантом, посвятив композицию разрыву с Максимом Колесниковым. У молодых завязались отношения, которые они тщательно скрывали. Когда девушка встретилась с Колесниковым и вступила с ним в интимную связь в туалете ночного клуба, Валентин обиделся и рассказал в соцсетях, что Алёна заразила его венерической болезнью. Вскоре он опроверг информацию, объяснив, что просто пошутил.



На днях молодой человек записал новое видеообращение для своих подписчиков, в котором рассказал, что Алёна сломала ему жизнь. По словам молодого человека, каждая девушка при знакомстве говорит ему, что брезгует с ним общаться после связи с экс-участницей проекта.