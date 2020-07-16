Отношения Александры Гозиас с экс-супругом Ильей Кротковым начали утопать в негативе после того, как мать задумала перевезти их общую 6-летнюю дочку Софию в столицу. Александра решила, что девочке будет лучше жить в Москве с матерью и ее новым мужем, и там же девочка отправится в первый класс. Гозиас только забыла согласовать этот шаг с отцом ребенка, и, как выяснилось, тот абсолютно не в восторге от ее идеи.



Кротков не стал долго разговаривать с бывшей женой и просто подал заявление в суд. Александра даже не удостоилась личного сообщения об этом поступке, так как Илья предпочел известить бывшую посредством видеоролика в Инстаграм. В коротком незамысловатом видео Кротков пообещал Гозиас в скором времени преподнести «подарочек».



Беременная Александра была вне себя от ярости и разразилась гневными тирадами в адрес бывшего мужа. Она считает, что не делает ничего плохого, а, напротив, действует из лучших побуждений и исключительно в интересах дочери. Тем не менее, Гозиас в срочном порядке выехала к Кроткову, дабы попытаться решить вопрос мирным путем и убедить Илью забрать заявление.