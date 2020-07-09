Бывшая участница скандальной телестройки Александра Гозиас в браке со своим экс-супругом Ильей Кротковым родила дочь Софию. Все это время бывшие супруги сохраняли дружеские отношения и совместными усилиями воспитывали общую дочь в Калининграде.



Но недавно Саша вышла замуж во второй раз, забеременела вторым ребенком и вместе с новым мужем запланировала переезд в Москву. Но Илья категорически не приемлет такого поворота, ведь Гозиас намерена забрать с собой Соню.



Сейчас экс-супруги никак не могут договориться – Илья хочет видеть свою дочь каждые выходные, а если Саша переберется в столицу, то это будет невозможно. К тому же, беременная Гозиас не сможет привозить Соню Кроткову – это также является негативным фактором для мужчины. Илья уже объявил, что не даст согласия на переезд своей дочери в Москву и готов отстаивать свои права в судебном порядке.