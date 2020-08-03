Бывший глава Испании король Хуан Карлос, оказавшийся в центре коррупционного скандала, планирует уехать из страны, сообщили в королевском дворце.

О решении отправиться за рубеж Хуан Карлос рассказал своему сыну, правящему монарху Фелипе VI.

"Руководимый стремлением сослужить как можно лучшую службу гражданам Испании и ее институтам, а также тебе как королю, сообщаю тебе мое обдуманное решение покинуть на это время Испанию", — говорится в письме.

О том, где именно намерен поселиться король, не сообщается.

Фелипе VI поблагодарил отца и отметил «историческую важность, которую имело его правление».

В 2014 году Хуан Карлос отказался от престола в пользу своего сына, но сохранил титул короля.

В начале июня прокуратура Верховного суда Испании открыла расследование в отношении бывшего правителя из-за заключения контрактов на строительство высокоскоростной железной дороги в Саудовской Аравии между Меккой и Мединой. Следствие полагает, что Хуан Карлос мог получать взятки со стороны окружения саудовского короля.

В результате скандала Фелипе VI принял решение лишить отца средств из бюджета королевского дома, а также отказался от наследства.