Бывшего игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Делонте Уэста вновь застали за попрошайничеством на улицах американского Далласа (штат Техас). Соответствующая фотография 37-летнего американца недавно появилась в соцсетях.

В 2016 году ветеран НБА, страдающий биполярным расстройством, уже был замечен на улицах за тем же занятием, а в январе появилось видео, на котором его избили и заковали в наручники.

В настоящее время Делонте не имеет постоянного места жительства.

Баскетболист, игравший в «Кливленде» с Леброном Джеймсом, не раз становился центральной фигурой различных скандалов, в том числе будучи еще действующим игроком, напоминает ТАСС.

В 2009 году он был арестован за хранение оружия, в 2010-м, по неподтвержденной информации, состоял в отношениях с матерью Леброна Джеймса. В 2012 году был оштрафован НБА за то, что ткнул пальцем в ухо игроку Гордону Хэйуорду во время матча.

NBA needs to get Delonte West some help pic.twitter.com/h2Nr4cOjkv — Shoot The Jay (@SportsManCave) September 23, 2020

Профсоюз игроков НБА оказывал бывшему коллеге финансовую помощь, но тот не нашел ей достойного применения и не потратил деньги на реабилитацию.

На драфте НБА в 2004 году Уэст был выбран в первом раунде под 24-м номером «Бостоном». Всего в лиге он провел девять сезонов, отыграв 432 матча в регулярных чемпионатах. В 2012 году он завершил карьеру в НБА, после чего некоторое время выступал в Китайской баскетбольной ассоциации.